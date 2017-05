Tổng thư ký OAS Luis Almagro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Luis Almagro ngày 2/5 đã công khai chỉ trích quyết định soạn thảo Hiến pháp mới của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.Trên tài khoản Twitter, Tổng Thư ký OAS Almagro nhấn mạnh chính phủ của ông Maduro đã vi phạm "mọi nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp" khi đưa ra quyết định nói trên.Theo ông, việc soạn thảo lại hiến pháp sẽ đặt dấu chấm hết cho những di sản của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đồng thời hối thúc tổ chức trưng cầu dân ý về quyết định này.Cũng trong ngày 2/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Michael Fitzpatrick cho biết OAS sẽ triệu tập cuộc họp cấp ngoại trưởng trong những tuần tới để bàn thảo về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.Trong khi đó, Ngoại trưởng Brazil Aloysio Nunes nhận định việc làm trên của Tổng thống Maduro đi ngược lại chính Hiến pháp Venezuela.Trên tài khoản Facebook, ông Nunes cho rằng chính quyền Caracas muốn lựa chọn những tổ chức xã hội chịu ảnh hưởng của ông Chavez để tham gia soạn thảo Hiến pháp mới theo ý mình.Về phần minh, Liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tại Venezuela cũng phê phán quyết định soạn thảo Hiến pháp mới.Trước đó, ngày 1/5 vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi soạn thảo một bản hiến pháp mới, nhưng do một cơ quan được chính người dân lập ra chứ không phải do các đảng phái chính trị tiến hành.Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại thủ đô Caracas trong lễ tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động, Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở Venezuela đòi hỏi một biện pháp mạnh để phá vỡ sự bế tắc.Theo ông, điều này cho phép những lực lượng chính trị và xã hội mới quyết định tương lai của đất nước.Tổng thống Venezuela khẳng định bản hiến pháp mới sẽ mang đến hòa bình, đánh bại "cuộc đảo chính phát xít" và những người dân tự chủ sẽ được hưởng hòa bình và những cuộc đối thoại thật sự.Ông cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela xem xét thúc đẩy tiến trình này ngay từ ngày 2/5.Dự kiến, "Hội đồng soạn thảo hiến pháp" sẽ có 500 thành viên, gồm đại diện của tầng lớp người lao động và các hội đồng địa phương, nhưng không có sự tham gia của Quốc hội.Tuyên bố trên của ông Maduro được đưa ra vài ngày sau khi Chính phủ Venezuela gửi đơn rời khỏi OAS trong ngày 27/4 vừa qua, với lý do “nhằm bảo vệ hòa bình và chủ quyền quốc gia” để Venezuela trở thành một đất nước tự do, độc lập./.