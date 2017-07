Khu đền thờ Al-Aqsa. (Nguồn: AP)

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 15/7 lên án mạnh mẽ việc Israel đóng cửa đền thờ Hồi giáo al-Aqsa, đồng thời chỉ trích đây là "tộc ác chống người Hồi giáo."Tuyên bố này được OIC đưa ra khi trước đó Israel quyết định tạm thời ngừng tổ chức lễ cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo ở thành cổ Jerusalem này sau vụ nổ súng khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.Theo hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia, Tổng Thư ký OIC Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen lên án việc Israel lần đầu tiên đóng cửa khu đền al-Aqsa kể từ năm 1969.Theo ông, đây là một sự tấn công rõ ràng và có tiền lệ nghiêm trọng nhằm vào các khu vực linh thiêng và là sự tấn công nhằm vào quyền lợi và sự tự do của người Palestine trong việc thực nghi lễ tôn giáo của họ.Ông cũng cảnh báo các nỗ lực của Israel trong việc áp đặt các nguyên trạng mới bên trong đền thờ này.Tổng Thư ký OIC kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức nhằm ngăn các vụ tấn công tương tự của Israel nhằm vào các khu vực Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Đông Jerusalem bị chiếm đóng.Về phần mình, người phát ngôn chính quyền Palestine Yousef Al-Mahmoud cho biết Palestine đang theo dõi một cách quan ngại sâu sắc các biện pháp của Israel đối với khu vực linh thiêng của người Hồi giáo, đồng thời cảnh báo các bước đi như vậy có thể gây nguy hiểm cho nguyên trạng của đền al-Aqsa và khu vực Jerusalem bị chiếm đóng.Theo ông Al-Mahmoud, việc đóng cửa đền al-Aqsa được xem là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với các địa điểm cầu nguyện, và tính trang nghiêm của một trong những khu vực linh thiêng nhất của người Arab và người Hồi giáo, là sự vi phạm trắng trợn các luật và công ước quốc tế.Trước đó một ngày, 3 đối tượng đã nổ súng nhằm vào cảnh sát Israel tại khu Thành cổ ở Jerusalem, sau đó bỏ chạy sang khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa gần đó và bị lực lượng an ninh Israel tiêu diệt.Hai cảnh sát đã thiệt mạng tại bệnh viện do vết thương nặng. Đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại Jerusalem trong những năm gần đây và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine.Ngay sau vụ tấn công, Israel đã tạm thời ngừng tổ chức lễ cầu nguyện tại đền thờ này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas; đồng thời khẳng định rằng Israel sẽ giữ nguyên trạng đền al-Aqsa tại Đông Jerusalem.Ông Netanyahu cũng đã bác bỏ yêu cầu của Jordan mở cửa trở lại khu đền, cho rằng các bên liên quan, bao gồm cả Jordan, cần phải kiềm chế.Ông Netanyahu cũng cho hay lực lượng an ninh sẽ đánh giá tình hình để có thể "mở dần trở lại" khu đền này từ ngày 16/7.Đền thờ Hồi giáo cổ bằng đá cẩm thạch al-Aqsa, vốn là nơi linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo và được biết đến với tên gọi Haram al-Sharif.Đây còn là nơi nổi tiếng với kiến trúc nhà mái vòm bằng đá vào thế kỷ thứ bảy và được những người Do Thái gọi là Núi Đền.Cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, đền thờ này thường thu hút hàng nghìn người tới dự lễ cầu nguyện./.