Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc có thể đã tấn công thư điện tử (email) của các quan chức Đảng Dân Chủ để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.Tuyên bố này trái ngược với quan điểm của các quan chức tình báo Mỹ vốn cho rằng Nga đã dàn xếp những vụ tấn công này.Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Face the Nation" của hãng truyền hình CBS được phát ngày 30/4, ông Trump đã không đưa ra bằng chứng về cáo buộc Trung Quốc đã tấn công email của các đối thủ của mình. Ông Trump nói: "Có thể là Trung Quốc, hoặc cũng có thể là nhiều nhóm khác nhau."Trước đó, ông Trump cho rằng Trung Quốc là một trong số các nhân tố có thể đứng đằng sau vụ tấn công mạng. Cũng như Nga, Trung Quốc từ lâu là một đối thủ trong lĩnh vực an ninh mạng của Mỹ.Hiện giới chức Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên./.