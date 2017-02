Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích phiên điều trần của tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ là "mang nặng tư tưởng chính trị."Lời chỉ trích được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm liên bang Mỹ mở phiên điều trần đầu tiên nhằm xem xét khả năng liệu có khôi phục sắc lệnh hành pháp cấm nhập cảnh gây tranh cãi của Tổng thống Trump hay không.Phát biểu trong cuộc gặp lực lượng cảnh sát trưởng đến từ các thành phố lớn tại thủ đô Washington, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước các câu chất vấn từ phía ba thẩm phán đến từ Tòa phúc thẩm lưu động số 9 ở San Francisco. Ông Trump nói: "Tôi không muốn đánh giá các thẩm phán đang thiên vị. Chúng ta vẫn chưa có quyết định cuối cùng, song tòa án dường như đang mang nặng tư tưởng chính trị. Sẽ tốt hơn cho nền tư pháp Mỹ nếu những thẩm phán hiểu rõ vấn đề và làm điều đúng đắn. Tôi cho rằng an ninh của nước Mỹ đang đối mặt với nguy hiểm."Tại buổi gặp, ông Trump cũng viện dẫn đến bộ luật mà ông sử dụng để chứng minh lệnh cấm nhập cảnh của mình là đúng đắn. Ông cho rằng bộ luật này rõ ràng cho phép một tổng thống có quyền cấm bất kỳ người nào nhập cảnh nếu ông ấy xác định được đó là mối hiểm họa đối với an ninh quốc gia.Lập trường cứng rắn của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ mở phiên điều trần đầu tiên xem xét việc khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh. Cuộc tranh luận diễn ra khoảng một giờ đồng hồ, được tiến hành qua điện thoại và phát trực tiếp trên trang mạng của tòa. Đây có thể coi là phiên tòa quan trọng quyết định liệu sắc lệnh sẽ được khôi phục, bị đóng băng hay tiếp tục cần đến sự can thiệp của Tòa án tối cao. Dự kiến, Tòa phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết trong tuần này./.