Bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Sonoyta, bang Sonora, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nghị sỹ đảng Dân chủ chấp thuận thông qua khoản ngân sách dùng để xây bức tường ở biên giới với Mexico để đổi lấy ngân sách cho chương trình Obamacare, qua đó tránh cho chính phủ nước này phải rơi vào cảnh đóng cửa vào đúng ngày thứ 100 ông Trump lên nắm quyền.Việc xây bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico là một cam kết nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định Mexico sẽ trả tiền xây tường song việc này diễn ra vào thời điểm muộn hơn và Chính phủ Mỹ cần ngân sách để sớm khởi động kế hoạch này.Ông Trump cáo buộc các nghị sỹ Dân chủ chặn đứng dự thảo ngân sách bất chấp việc xây bức tường này sẽ giúp ngăn ma túy và các thành viên băng đảng lọt vào nước Mỹ.Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, ông Mick Mulvaney cáo buộc các nghị sỹ đảng Dân chủ giữ "lá bài an ninh quốc gia làm con tin" khi phản đối kế hoạch xây bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico trị giá 1,5 tỷ USD.Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chính quyền Donald Trump sẵn sàng nhượng bộ trước các nghị sỹ đảng Dân chủ về vấn đề cải cách chăm sóc y tế nhằm đạt được ngân sách để xây bức tường ở biên giới.Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Mulvaney cho biết hiện chưa rõ nếu như không có được ngân sách xây bức tường, liệu Tổng thống Trump có phủ quyết đạo luật cải cách chăm sóc y tế khiến chính phủ phải đóng cửa vào ngày 29/4 tới hay không. Hiện chính phủ và các nghị sỹ đảng Dân chủ đang đàm phán về ưu tiên của mỗi bên.Về phần mình, các nghị sỹ Dân chủ khẳng định họ không ủng hộ việc chấm dứt sự hỗ trợ của liên bang trong việc giúp những người thu nhập thấp mua bảo hiểm y tế trong khuôn khổ Chương trình Chăm sóc sức khoẻ hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare. Đạo luật này là thành tựu chính sách đối nội quan trọng của cựu Tổng thống Barack Obama.Hiện các nghị sỹ Cộng hòa đang tìm cách bãi bỏ và thay thế chương trình này. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nhận định các cuộc thương lượng giữa hai đảng tại lưỡng viện Quốc hội đang tiến triển tốt, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận.Nguy cơ chính phủ phải đóng cửa là nỗi ám ảnh thường trực trong các cuộc thương lượng liên quan đến ngân sách ở Quốc hội Mỹ. Năm 2013, Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong 16 ngày do tranh cãi liên quan đến ngân sách cho những cải cách chăm sóc y tế của Tổng thống Mỹ khí đó là ông Obama. Dự kiến Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua dự luật ngân sách vào ngày 28/4 để chính phủ liên bang duy trì hoạt động đến ngày 30/9, thời điểm tài khóa 2017 kết thúc.Ông Mulvaney và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đều thể hiện sự lạc quan trước nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Ông Mulvaney nhận định các cuộc thảo luận giữa phe Dân chủ và Cộng hoà sẽ đi đến một thoả thuận sớm nhất là vào ngày 30/4. Trong khi đó, phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC, ông Priebus bày tỏ tin tưởng rằng cuộc thảo luận hiện nay về vấn đề an ninh biên giới sẽ thu được kết quả tốt đẹp./.