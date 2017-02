Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phán quyết của một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ), đưa ra trên quy mô toàn quốc nhằm chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ do ông vừa ban hành hồi cuối tháng trước.Bình luận trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Trump coi phán quyết này là "lố bịch" và tuyên bố sẽ lật ngược phán quyết này.Theo ông, khi một quốc gia không thể quyết định việc cho phép ai đến và ai không được đến nước mình, đặc biệt là vì lý do an ninh, thì đây là vấn đề nghiêm trọng cần xem xét.Trước đó, ngày 3/2, Thẩm phán James Robart, người được cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, tuyên bố phán quyết có hiệu lực từ ngày 3/2, theo đó lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump có thể được dỡ bỏ ngay lập tức.Phán quyết của thẩm phán Robart được coi là một đòn giáng mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào sắc lệnh siết chặt thị thực đối với người nhập cư của Tổng thống Trump.Chính quyền Washington vẫn có thể kháng cáo quyết định này và tiếp tục thực thi chính sách cấm nhập cảnh.Bảo vệ cho sắc lệnh của Tổng thống Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer gọi văn kiện hành pháp này là "hợp pháp và phù hợp," đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp sẽ yêu cầu hoãn thi hành khẩn cấp đối với phán quyết của tòa án liên bang "sớm nhất có thể."Ông Spicer nêu rõ: "Sắc lệnh của tổng thống nhằm mục đích bảo vệ đất nước và ông có quyền hiến pháp cũng như trách nhiệm bảo vệ nhân dân Mỹ."Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu ngưng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày./.