Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hài lòng với những gì mình đã làm được trong 100 ngày đầu tiên là chủ nhân Nhà Trắng, dù thừa nhận rằng đây là công việc khó khăn hơn rất nhiều so với ông từng hình dung.Phát biểu trước báo giới ngày 28/4, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi phải nói với các bạn rằng, tôi không nghĩ ai đó có thể làm được những điều chúng tôi (chính quyền mới ở Mỹ) đã làm trong 100 ngày qua, và do đó chúng tôi rất hài lòng."Trong những ngày này, truyền thông Mỹ đưa tin đậm nét về Tổng thống Trump nhân đánh dấu 100 ngày cầm quyền của ông (29/4/2017). Ông Trump là vị Tổng thống thứ 45 của Xứ cờ hoa, xuất thân từ giới kinh doanh với khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại."Khoảng 30 văn bản hành pháp được ký và 28 luật được bổ sung vào hệ thống luật hiện hành trong 3 tháng, con số chưatừng có kể từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt, là minh chứng rõ nét cho nhận định của hãng tin CNN: ông Trump là "con người của hành động."Các quyết sách của ông Trump đã mang lại những kết quả đầu tiên: tạo ra hơn 500.000 việc làm, giảm 61% số các vụ vượt biên trái phép. Những dấu hiệu tăng trưởng tích cực của nền kinh tế lớn nhất thế giới sau hơn 3 tháng cầm quyền của ông Trump đã tạo tiền đề để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản, đồng thời kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 2,8% trong quý I/2017. Đây là mục tiêu đầy tham vọng bởi trước đó kinh tế nước này nhích khá chậm chạp với tốc độ tăng trưởng chỉ 1,6% trong năm 2016.Theo truyền thông Mỹ, nếu so sánh trong thời điểm 100 ngày sau khi nhậm chức, ông Donald Trump là vị Tổng thống Mỹ ít được lòng dân nhất trong lịch sử hiện đại, sau nhiều quyết sách gây tranh cãi và hàng loạt tuyên bố gây sốc, như ban hành lệnh cấm nhập cư hay nỗ lực thay thế các di sản của chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama./.