Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa tuyến đường tới căn cứ không quân Bagram sau vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ​-Afghanistan.Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ghani và nhấn mạnh đến tầm quan trọng hiện nay của mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Afghanistan và sự ủng hộ của ông đối với chính phủ đoàn kết dân tộc ở nước này. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các cơ hội để tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực như an ninh, hợp tác chống khủng bố và phát triển kinh tế. Tổng thống Trump muốn tiếp tục có một cuộc đối thoại thường xuyên với Tổng thống Ghani.”Trong khi đó, một thông cáo báo chí từ Phủ Tổng thống Afghanistan cho hay trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ghani cho biết các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan đã vượt qua giai đoạn “khó khăn” và phái bộ hỗ trợ Resolute Support của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các lực lượng Mỹ đã hợp tác với các đối tác Afghanistan trong duy trì an ninh cũng như chống khủng bố ở nước này.Hai bên cũng nhất trí các phái đoàn của hai nước sẽ thảo luận và hợp tác về các vấn đề đã được các nhà lãnh đạo đề cập trong cuộc điện đàm.Trong khi đó, mạng IANS đưa tin Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 10/2 thông báo chỉ huy nhóm tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Qari Moneb đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự chung ở Afghanistan. Moneb bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống khủng bố của lực lượng An ninh quốc gia Afghanistan và lực lượng thuộc sứ mệnh hỗ trợ Resolute Support do NATO lãnh đạo.Tuy nhiên, tuyên bố trên không cho biết thêm chi tiết mà chỉ cho hay chiến dịch diễn ra ngày 1/2 này được Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho phép tiến hành.Moneb là kẻ tiến hành các tội ác nhằm vào người dân sống ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar và có liên quan tới một số vụ đánh bom ở Afghanistan./.