Khu vực xảy ra tai nạn. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 20/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe máy và ôtô tại tỉnh Quảng Trị khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.Vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày tại ngã tư thuộc địa phận thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Long (đoạn giao nhau giữa đường liên xã và đường ĐH 39).Chiếc xe máy (không có biển số) do Võ Đức Long (sinh năm 2002) ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long điều khiển chạy từ hướng thôn Đại Lộc Thượng, xã Triệu Long khi đến ngã tư thôn Bích Khê đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 74G1-088.74 do chị Trần Thị Thương (sinh năm 1990) ở thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang điều khiển chạy hướng Quốc lộ 49C đến An Mô, xã Triệu Long.Cùng lúc này, xe ôtô biển kiểm soát 74C-054.61 do anh Lê Lanh (sinh năm 1967) ở thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt, huyện Gio Linh điều khiển chạy hướng An Mô, xã Triệu Long khi đến địa điểm trên đã đâm mạnh vào hai xe máy này.Vụ tai nạn khiến chị Trần Thị Thương tử vong tại chỗ, Võ Đức Long bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong.Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Triệu Phong đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.