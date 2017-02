Buổi lễ chào cờ hai nước Pakistan-Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Nguồn: AFP)

Tờ Dawn đưa tin tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/2, Bộ Ngoại giao Pakistan cho rằng Ấn Độ đã tích lũy một kho vũ khí hạt nhân, động thái đe dọa làm xói mòn cân bằng quyền lực chiến lược trong khu vực.Ngoài ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria còn cáo buộc New Delhi đã xây một “thành phố hạt nhân bí mật."Ông Zakaria cho hay Ấn Độ đã và đang tiến hành các vụ thử tên lửa liên lục địa. Theo ông, các bước đi như thế này đang tác động tới sự cân bằng quyền lực hiện nay trong khu vực. Ông nói: “Pakistan vẫn cam kết tuân thủ các nguyên tắc tồn tại hòa bình với tất cả các nước láng giềng, trong đó có Ấn Độ."Một nghiên cứu do Viện nghiên cứu chiến lược Islamabad công bố hồi năm ngoái cho thấy Ấn Độ có đủ nguyên liệu và khả năng công nghệ để chế tạo từ 356 tới 492 quả bom hạt nhân. Hồi đầu tuần, Pakistan tuyên bố nước này muốn Ấn Độ đưa toàn bộ chương trình hạt nhân dân sự của New Delhi đặt dưới sự giám sát của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế./.