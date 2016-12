Các ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ. (Nguồn: thehindu)

Ngày 25/12, quan chức phụ trách nhà tù Malir ở thành phố Karachi của Pakistan, Hassan Sehto cho biết nước này đã trả tự do cho 220 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ với cáo buộc đi vào lãnh hải của Islamabad như là một “cử chỉ thiện chí” đối với Ấn Độ.Ông này còn cho biết thêm 219 ngư dân Ấn Độ khác vẫn còn bị giam giữ ở Pakistan.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, số ngư dân được trả tự do nói trên dự kiến sẽ trở về Ấn Độ trong ngày 26/12.Ngư dân của Ấn Độ và Pakistan thường hay bị hai bên bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nhau do đường biên giới trên biển Arab giữa hai nước vẫn chưa được phân định rạch ròi và nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân còn thiếu công nghệ định vị chính xác vị trí.Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã xuống mức thấp kể từ sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một căn cứ quân đội của Ấn Độ tại khu vực Kashmir tranh chấp hồi tháng 9 vừa qua.Phía Ấn Độ cáo buộc nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammed (JeM) có căn cứ ở Pakistan thực hiện vụ tấn công này.Ngoài ra, hai bên còn nhiều lần xảy ra các vụ nổ súng qua biên giới, gây ra nhiều thương vong cho cả hai phía./.