Lực lượng an ninh làm việc tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Lahore. (Nguồn: Reuters)

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 13/2 khi hàng trăm người xuống đường biểu tình bên ngoài trụ sở hội đồng tỉnh ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan.Theo truyền thông địa phương, một đối tượng đánh bom liều chết đi trên xe máy đã cho nổ tung thân mình trong đám đông biểu tình, do các nhà sản xuất dược phẩm và các nhà hóa học tổ chức, nhằm phản đối một đạo luật mới được chính quyền bang Punjab đưa ra.Trong số những người thiệt mạng có 1 sỹ quan cảnh sát giao thông cấp cao, đang thuyết phục những người biểu tình nhường đường cho giao thông.Các nhân viên y tế cho rằng số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương rất nặng.Hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra vụ việc.Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của Jamaat-ur-Ahrar - nhánh Taliban tại Pakistan đã gọi điện cho hãng tin này và thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên.Nhóm này cũng từng lên tiếng khẳng định đã tiến hành vụ đánh bom trong Lễ Phục sinh tại Lahore hồi năm ngoái, khiến hơn 70 người thiệt mạng tại một công viên.An ninh tại Pakistan trong những năm gần đây đã được cải thiện nhiều, song các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong đó có nhóm phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện vẫn là một mối đe dọa và đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn./.