Binh sỹ Pakistan ở biên giới. (Nguồn: thenews.com.pk)

Ngày 14/7, quân đội Pakistan cho biết đã đập tan một âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực bộ lạc Khyber, giáp với tỉnh miền Đông Nangarhar của Afghanistan.Theo thông báo của quân đội Pakistan, một nhóm phần tử khủng bố từ phía biên giới Afghanistan rạng sáng cùng ngày đã tìm cách đột kích vào đồn biên phòng Misthara, cách khu vực Jarobi trên biên giới Pakistan-Afghanistan khoảng 2 km về phía Tây Bắc.Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 2 phần tử có ý định đánh bom liều chết. Tuy nhiên, 2 binh sỹ đã bị thương khi đấu súng với các phần tử khủng bố.Trong khi đó, nhóm Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh của Taliban tại Pakistan, đã thừa nhận dính líu tới vụ tấn công vào một doanh trại quân đội.Theo giới chức an ninh Pakistan, phiến quân tại nước này đã trốn chạy qua biên giới sang Afghanistan trong các chiến dịch truy quét quy mô lớn của các lực lượng an ninh Pakistan tại nhiều khu vực bộ lạc trong những năm gần đây. Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới dài gần 2.600 km.Lợi dụng lỗ hổng an ninh tại khu vực này, các tay súng thường tấn công qua biên giới. Pakistan cho biết đã bắt đầu dựng hàng rào quanh toàn bộ khu vực biên giới với Afghanistan nhằm chặn các tay súng qua lại giữa hai nước./.