Lễ ký Hợp đồng huy động 400 tỷ đồng giữa PAN Farm và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 4/5, Công ty Cổ phần PAN Farm (thuộc Tập đoàn PAN - The PAN Group đã kết Hợp đồng huy động 400 tỷ đồng với các định chế tài chính hàng đầu trong và ngoài nước, bao gồm Tổ chức tài chính quốc tế IFC (thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới), Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Nam Daiwa-SSIAM (đồng quản lý bởi Daiwa Corporate Investment, thuộc Daiwa Securities Group và Công ty quản lý quỹ SSI), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).Đây là đợt huy động vốn đầu tiên của PAN Farm kể từ khi thành lập vào tháng 8/2016 (sau đợt huy động này, vốn điều lệ của PAN Farm tăng từ 1000 tỷ đồng lên 1220 tỷ đồng), mục đích phát triển nền tảng nông nghiệp của The PAN Group.Tại lễ ký kết, ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, IFC đã đầu tư 230 tỷ đồng (tương đương khoảng 10,2 triệu USD) vào PAN Farm để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng hiện tại cũng như phát triển sang các lĩnh vực mới như sản xuất hoa, rau và quả đạt chất lượng xuất khẩu. Cùng với khoản đầu tư tài chính, IFC cũng sẽ tư vấn hỗ trợ PAN Farm và các công ty con áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất trong an toàn thực phẩm và quản lý các tác động xã hội và môi trường.“Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam canh tác các loại cây trồng có năng suất tốt, hiệu quả và có khả năng chống chịu với những thay đổi về khí hậu, môi trường. Với sự hỗ trợ của IFC, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường và xã hội của PAN Farm sẽ theo kịp thông lệ quốc tế tốt nhất và góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành ở Việt Nam,” ông Kyle nói.Theo đại diện của PAN Farm, số vốn huy động trong đợt này sẽ được sử dụng vào việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ cao để sản xuất hoa, rau, quả và các loại nông sản chất lượng cao, an toàn, nguồn gốc uy tín nhằm tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh phục vụ cho khách hàng tại Việt Nam và thị trường quốc tế.Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PAN Farm chia sẻ, “việc huy động vốn thành công của PAN Farm thể hiện sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài tới tiềm năng của khu vực nông nghiệp Việt Nam nói chung và của PAN Farm nói riêng, đồng thời cũng giúp xây dựng và củng cố nền tảng nông nghiệp của Tập đoàn PAN.Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của IFC với Tập đoàn PAN trong suốt thời gian qua. Một định chế tài chính quốc tế như IFC với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư vào PAN Farm lần này sẽ hỗ trợ công ty rất nhiều trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng và hoa, rau quả và nông sản chất lương cao, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành nông nghiệp bền vững”./.