Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) ngày 28/12 phủ nhận tin đồng nhân dân tệ giảm xuống dưới ngưỡng 7.0000 nhân dân tệ = 1 USD trên thị trường trong cùng ngày.PboC - Ngân hàng trung ương Trung Quốc - cho biết đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 6.9500-6.9666 nhân dân tệ/USD trong phiên 28/12.Đồng nhân dân tệ xuống giá so với đồng USD trong phiên 28/12 khi lòng tin trên thị trường yếu trong thời điểm cuối năm.Phiên 29/12, tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ giảm 2 điểm cơ bản, xuống 6.9497 nhân dân tệ/USD.Sức ép giảm giá dai dẳng đối với đồng nhân dân tệ đã góp phần gây nên làn sóng thoái vốn mạnh trong năm nay và PboC đã dùng ngoại tệ dự trữ để hỗ trợ đồng tiền này. Đồng nhân dân tệ có thể kết thúc năm 2016 với mức giảm gần 7% so với đồng USD và các nhà giao dịch dự đoán sức ép giảm giá sẽ tiếp tục trong năm 2017.Các nhà giao dịch cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ bơm 70 tỷ nhân dân tệ (10,06 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ trong ngày 29/12 thông qua các thỏa thuận mua lại (repo) đảo ngược trong bảy ngày và mua thêm 30 tỷ nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận repo đảo ngược trong 14 ngày.PboC đã bơm ròng 375 tỷ nhân dân tệ vào thị trường thông qua các hoạt động thị trường mở trong tuần trước.Trong phiên sáng 29/12, lãi suất trung bình repo kỳ hạn bảy ngày, số liệu biểu thị rõ nhất về thanh khoản, là 2,25%, giảm so với mức trung bình chốt phiên trước./.