Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 21/4 , Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).Petrolimex có vốn điều lệ 12.938 tỷ đồng đồng với mức giá chào sàn 43.200 đồng/cổ phiếu; vốn hóa của PLX đạt 55.892 tỷ đồng (tương đương 2,5 tỷ USD).Ngay ngày giao dịch đầu tiên, PLX đã nằm trong top 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, bên cạnh VNM, VCBM SAB, GAS...Cụ thể, vốn hóa của PLX chiếm 3,3% vốn hóa của HOSE (1,68 triệu tỷ đồng tính đến ngày 19/4/2017).Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex, cho biết, năm 2017 Petrolimex đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 10% so với kế hoạch đặt ra năm 2016.Với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược JX Nippon Oil & Enegy, Tập đoàn xăng dầu chiếm 50% thị phần của Nhật Bản với 100 năm kinh nghiệm, Petrolimex có nhiều điều kiện thuận lợi cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.Năm 2017, Petrolimex tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với mục tiêu đạt doanh thu hơn 163.200 tỷ đồng và cán mốc hơn 200.000 tỷ đồng vào năm 2020. Cổ tức được đặt ra ở mức tối thiểu là 12% cho đến 3-5 năm tới.Các mục tiêu tăng trưởng đều được Tập đoàn đặt ra hết sức thận trọng, tuy nhiên con số này có thể thay đổi tùy tình hình thực tế về giá dầu và các điều kiện khách quan trên thị trường.Trước đó, trong các buổi gặp gỡ nhà đầu tư và Petrolimex, nhiều đơn vị đánh giá cao tính minh bạch của Petrolimex khi chọn niêm yế t trên sàn HO SE. Do đó, các nhà đầu tư kỳ vọng sau khi cổ phần hóa, Petrolimex tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu công khai minh bạch trong quản lý và mở rộng cửa hàng.Năm 2016, Petrolimex đạt gần 123.2 00 tỷ đồng doanh thu và gần 5.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 50% so với năm 2015./.