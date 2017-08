Sputniknews.com đưa tin một cuộc khảo sát quốc tế do Pew tiến hành với sự tham gia của 42.000 người đã cho thấy 21 trong số 30 quốc gia được hỏi cho rằng Mỹ đã trở thành một sự hiện diện đáng ngại và đe dọa hơn đối với những quốc gia này kể từ năm 2013.21 quốc gia này bao gồm cả những đồng minh chủ chốt của Mỹ như Australia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha.Tỷ lệ không tán thành Mỹ đã tăng 12% mặc dù có sự khác biệt lớn ở mỗi nước. Tỷ lệ này ở Tây Ban Nha tăng 42%, mức tăng lớn nhất (từ 17% lên 59%). Chỉ một vài nước như Venezuela, Hy Lạp, Ấn Độ và Ba Lan thì tỷ lệ không ủng hộ Mỹ lại giảm.Cuộc khảo sát không hỏi điều gì đặc biệt đe dọa những người được hỏi nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là sự đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump - một lãnh đạo chủ chiến và khó thể đoán biết hơn người tiền nhiệm.Ngoài ra, cuộc thăm dò ý kiến diễn ra hồi cuối tháng Sáu này cũng chỉ ra rằng tỷ ủng hộ Mỹ ở nước ngoài đã giảm từ 64% vào cuối năm 2016 xuống 49% trong khi sự tín nhiệm của nước ngoài dành cho nhà lãnh đạo Mỹ cũng giảm mạnh mẽ từ 64% xuống còn 22%.Theo cuộc khảo sát, những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới là tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, biến đổi khí hậu, tấn công mạng và tình hình kinh tế toàn cầu.Tuy nhiên, chỉ duy nhất một quốc gia trong số 30 quốc gia tham gia khảo sát coi Mỹ là mối đe dọa hàng đầu chính là Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ lệ 72%.Những người Thỗ Nhĩ Kỳ tham gia khảo sát đã bày tò nỗi sợ hãi về sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ.Bên cạnh đó, chỉ một vài nước không thay đổi lập trường đối với Mỹ, luôn coi Mỹ là mối đe dọa trong suốt 4 năm qua là Jordan, Philippines và Nga.Theo các chuyên gia phân tích của Pew, những quan ngại về sức mạnh của Mỹ như một mối đe dọa có thể được so sánh với những lo lắng về sức mạnh của Trung Quốc và Nga trên thế giới./.