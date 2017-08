Đối tượng Ngô Trắc Hiệp và số tang vật ma túy bị bắt. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi phá chuyên án 288H, cắt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới Việt - Lào về Hải Phòng, rồi chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng Hải quan khám xét tiếp phương tiện của đối tượng nằm trong chuyên án và phát hiện thêm một lượng ma túy lớn hơn.Ngày 28/7, bằng các phương tiện nghiệp vụ của ngành công an và sự hỗ trợ phương tiện nghiệp vụ của Cục Hải quan Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC47) đã tiến hành khám xét toàn diện chiếc xe ôtô biển kiểm soát 29C-628.79 trước sự chứng kiến của Ngô Trắc Hiệp và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.Kết quả tại khoang rỗng của trần xe ôtô, phát hiện, thu giữ 32 bánh heroin với khối lượng hơn 11,2 kg và 400 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Ngô Trắc Hiệp đã khai nhận số ma túy trên là của Hiệp, được Hiệp vận chuyển cùng với 28 bánh heroin và 8 kg ma túy đá bị cơ quan Công an thu giữ ngày 23/7.Trước đó vào hồi 20 giờ ngày 23/7, tại trạm thu phí đường cao tốc Quốc lộ 5B, PC47 kết hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phá chuyên án 288H, cắt đứt đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới Việt-Lào về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ.Lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Trắc Hiệp (sinh năm 1965, đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại số 32/7 đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 28 bánh heroin có khối lượng hơn 9,8 kg và 8 kg ma túy đá (được Hiệp cất giấu trong khoang rỗng phía sau thành ghế ôtô), 1 ôtô biển kiểm soát 29C – 628.79, 2 điện thoại, 4.500.000 đồng cùng một số tang vật khác liên quan.Như vậy, qua chuyên án 288H, tổng số tang vật của vụ án là 60 bánh heroin với khối lượng 21 kg và 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp. Đây số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng phòng chống ma túy thành phố Hải Phòng phát hiện, bắt giữ từ trước đến nay./.