Các đối tượng chơi cá độ gà tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Tối 22/4, Thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau, cho biết lực lượng của đơn vị vừa triệt phá trường gà quy mô lớn nằm giáp ranh ba huyện Trần Văn Thời-Cái Nước-Phú Tân.Gần 16 giờ cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ bất ngờ ập vào trường gà nằm trên phần đất của ông Trần Văn Linh (45 tuổi) ngụ ấp Tân Lợi, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. Tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 20 chiếc xe máy, 10 con gà, đồng thời mời 20 người về điều tra, xử lý vụ việc.Bước đầu làm việc với cơ quan công an, những con bạc khai nhận trung bình mỗi độ gà ăn thua từ 700-800.000 đồng.Hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau đã liên hệ địa phương, tiến hành mời người tên Lực người làm biện ở trường gà để làm rõ thêm một số lời khai của con bạc. Đồng thời cũng đang tiến hành kiểm tra số tiền các con bạc mang đến sới bạc.Để đi đến trường gà này, những kẻ đánh bạc phải đi qua Đầm Thị Tường, đi vào thêm 4-5km mới đến điểm tập kết để xe máy ở đó. Sau đó đi bộ hơn 1km nữa mới đến trường gà.Thượng tá Lê Hoàng Đum cho biết thêm: “Trường gà nằm giáp ranh giữa ba huyện nên chúng tôi phải tính toán kỹ từng chi tiết để tránh việc các con bạc dễ dàng bỏ chạy. Trường gà được bố trí người canh gác rất cẩn mật, luôn có hai người trèo lên hai cây đước cao hàng chục mét để cảnh giới. Đó là chưa kể luôn có người đi xung quanh trường gà kiểm tra.”Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an làm rõ, xứ lý đúng pháp luật./.