Chiếc phà chở xe tải và một số xe gắn máy chìm xuống sông Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú (Đồng Nai) Trần Bá Đạt cho biết một chiếc phà đã chìm xuống sông Đồng Nai vào ngày 4/5 nhưng may mắn không gây thương vong về người.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, chiếc phà trên vừa rời bến đã bị nghiêng và chìm xuống sông Đồng Nai cùng một xe tải chở vật liệu xây dựng và một số xe gắn máy.Rất may, khi xảy ra sự cố, nhiều người cùng đi trên phà đã kịp nhảy xuống sông và bơi lên bờ an toàn.Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng huyện Tân Phú đã có mặt tại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.Hiện các đơn vị chức năng đang tổ chức trục vớt phà, các phương tiện chìm dưới sông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Trước đó, cầu treo Tà Lài (xã Tà Lài), nơi xảy ra vụ tai nạn chìm phà, đã bị sập cách đây 6 tháng. Do đó, việc đi lại của người dân qua khu vực sông Đồng Nai đều phải đi bằng phà.Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú đang thực hiện khảo sát để xây mới cầu Tà Lài bằng bêtông tại khu vực trên./.