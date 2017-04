Lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp dân tộc Libya (GNA) kiểm soát thành phố Sirte ngày 8/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, tại thủ đô Tripoli, thành viên Hội đồng Tổng thống Libya kiêm Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các vấn đề hội đồng đặc biệt, ông Mohamed Amari Zayed đã gặp Trung tướng Paolo Serra, Cố vấn an ninh của phái bộ Liên hợp quốc ở Libya để thảo luận về tình hình an ninh ở nước này.Hai quan chức đã thảo luận về những diễn biến an ninh mới đây ở quốc gia Bắc Phi, đặc biệt là tình hình ở miền Nam và khu vực giàu dầu mỏ miền Đông nước này, được biết đến là Vùng lưỡi liềm dầu khí.Tướng Serra thông báo với Bộ trưởng Zayed về những nỗ lực và sự hỗ trợ của phái bộ Liên hợp quốc cho các cơ quan quân sự và an ninh của Libya. Trong khi đó, quan chức Libya nhấn mạnh nỗ lực của phái bộ trong việc thiết lập an ninh và ổn định tại Libya cũng như sự hỗ trợ đối với cuộc đối thoại giữa các đảng phái ở quốc gia Bắc Phi này.Libya rơi vào tình trạng bất ổn triền miên kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Hai chính quyền đối địch đã tồn tại song song ở Libya, một tại Tripoli và một tại thành phố cảng Đông Bắc Tobruk.Tháng 12/2015, dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, chính phủ đoàn kết dân tộc do Hội đồng Tổng thống lãnh đạo, nhằm thay thế cho các chính quyền nhỏ lẻ và đối địch, đã hình thành và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ ngày 30/3/2016.Tuy nhiên, chính phủ đoàn kết đang phải nỗ lực xác lập quyền lãnh đạo trên cả nước, trong bối cảnh Quốc hội tại Tobruk cho tới nay vẫn từ chối ủng hộ tiến trình này./.