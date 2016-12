Cảnh sát Đức gác tại chợ Giáng sinh ở Stuttgart ngày 21/12 . (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, kết quả khảo sát vừa được Viện nghiên cứu Emnid của Đức công bố cho thấy, 79% số người Đức được hỏi nói rằng họ không sợ bị khủng bố tấn công, trong khi chỉ có 21% số người bày tỏ sự sợ hãi.Cuộc khảo sát này được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở Berlin hôm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.68% số người được hỏi ủng hộ xem xét lại chính sách nhập cư như đề xuất của Chủ tịch Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer, trong khi 30% cho rằng không cần thiết.Người nhập cư đang được xem là nguyên nhân gây ra những bất ổn trong xã hội Đức hiện nay, đặc biệt là vấn đề an ninh.Cũng theo kết quả khảo sát, đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), vốn phản đối kịch liệt người tị nạn và chính sách nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel, tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ, với tỷ lệ khoảng 13% cử tri Đức, so với 12% trong các cuộc khảo sát trước đây.Sau vụ tấn công khủng bố ở Berlin, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã thống nhất đề xuất việc mở rộng hình thức giám sát an ninh bằng camera tại các địa điểm công cộng.83% số người Đức trong cuộc khỏa sát mới nhất của Viện Emnid ủng hộ đề xuất này./.