Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: Sputnik/AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Tổng thống Nga, tuyên bố việc Mỹ điều chỉnh các biện pháp trừng phạt đối với Nga không phải là nới lỏng trừng phạt mà là biểu hiện chủ nghĩa thực dụng của Mỹ.Ông Peskov nhấn mạnh Mỹ điều chỉnh các biện pháp trừng phạt vì điều đó có lợi cho Washington chứ không phải nới lỏng trừng phạt.Trước đó, ngày 2/2, Bộ Tài chính Mỹ đã điều chỉnh một số lệnh trừng phạt nhằm vào Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ tại Nga nhập khẩu một số sản phẩm công nghệ thông tin cần thiết.Giới chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là "một sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật.” Trong khi đó, Nhà Trắng bác thông tin cho rằng đây là động thái "nới lỏng" các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.Hồi tháng 12/2016, Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào 2 cơ quan tình báo chủ lực của Nga, trong đó có FSB, để trả đũa các hành động mà Washington cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua./.