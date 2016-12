Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: presstv.ir)

Kyodo đưa tin, ngày 23/12, Trung Quốc cho biết nước này cảnh giác với việc Nội các Nhật Bản thông qua kế hoạch chi tiêu quân sự kỷ lục cho tài khóa 2017 của quốc gia láng giềng này.Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Chúng tôi đã thấy rằng trong những năm vừa qua, Nhật Bản một mặt tiếp tục dựng lên và thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc và mặt khác, tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của mình."Khi được hỏi về kế hoạch ngân sách của Tokyo, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi có đủ các lý do để theo dõi sát sao và cảnh giác với những động thái và mục đích thực sự của Nhật Bản."Trước đó, ngày 22/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua mức chi quốc phòng lên tới 5.130 tỷ yen (43.66 tỷ USD) trong năm tài khóa 2017, tăng 1,4% so với tài khóa trước đó.Giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sự gia tăng ngân sách này là do nhu cầu củng cố các lực lượng vũ trang nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên và các động thái của Trung Quốc tại các vùng biển trong khu vực./.