Lễ hội Carnival tại Nice (Nguồn: Sky News)

Lễ hội Carnaval tại thành phố Nice của nước Pháp đã khai mạc tối 11/2 trong điều kiện an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết, khi mà chỉ cách đây 6 tháng, thành phố vừa trải qua một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu.Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của vùng Côte d’Azur vào mùa đông, được tổ chức thường niên và mùa lễ hội năm nay bắt đầu với màn diễu hành trang phục hóa trang rực rỡ, mà theo đánh giá của các chuyên gia, là hoàn toàn không thua kém các lễ hội tương tự ở Rio de Janeiro (Brazil) và Venice (Italy).Khác với truyền thống, vì lý do an ninh, năm nay chính quyền thành phố Nice đã lựa chọn tuyến đường nơi diễn ra các hoạt động của mùa lễ hội cách xa tuyến đường huyết mạch chính của thành phố Nice là Promenade des Anglais, nơi một đối tượng khủng bố đã dùng xe tải lao vào dòng người đang tụ tập nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp 14/ 7/2016, khiến 86 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.Chính quyền khu vực Provans-Alpes-Côte d'Azur thông báo đã huy động một lực lượng lớn nhằm bảo đảm an ninh, rất nhiều biện pháp an ninh cũng lần đầu tiên được áp dụng tại mùa lễ hội Carnaval ở Nice năm nay, chẳng hạn người tham gia và mọi du khách đều buộc phải đi qua nhiều cổng an ninh, cửa dò kim loại...Chính quyền cũng nghiêm cấm đốt mọi loại pháo gây tiếng nổ, nghiêm cấm hóa trang thành những tên cướp biển tay cầm kiếm, hay những tên cao bồi cầm súng, cấm sử dụng một số loại trang phục hóa trang gây hiểu nhầm là người thực thi pháp luật...Theo thông lệ, mùa lễ hội Carnival ở Nice kéo dài đến ngày 25/2, sẽ thu hút khoảng 700.000 lượt người tham gia, và họ không chỉ đến từ nước Pháp, mà còn từ rất nhiều thành phố khác trên khắp châu Âu.Tuy nhiên, do lo ngại về vụ khủng bố bằng xe tải tại thành phố này hồi mùa Hè năm ngoái, Ban tổ chức ghi nhận lượng vé bán ra trong mùa lễ hội năm nay giảm mạnh (khoảng 20% so với năm 2016).Lễ hội Carnaval ở Nice là một trong những lễ hội phong phú và lâu đời nhất trong lịch sử các lễ hội trên thế giới, lần đầu tiên diễn ra từ năm 1294.Hiện, nước Pháp vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp với các biện pháp an ninh được thắt chặt, kéo dài đến hết ngày 15/7 tới, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử tổng thống và quốc hội Pháp./.