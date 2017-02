Cảnh sát Pháp triển khai để ngăn chặn những người biểu tình quá khích tại Marseille ngày 10/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ 37 đối tượng tại khu vực gần thành phố Aulnay-sous-Bois, ngoại ô thủ đô Paris, do có hành động quá khích, xô xát với lực lượng chống bạo loạn trong một cuộc biểu tình phản đối việc một thanh niên da màu mới bị cảnh sát trấn áp bằng dùi cui và xâm hại.Trước đó, ngày 11/2, khoảng 2.000 người đã tụ tập bên ngoài một tòa án đòi công lý do Theo, một thanh niên da màu 22 tuổi, đã bị chấn thương nghiêm trọng và buộc phải phẫu thuật sau khi bị cảnh sát bắt giam hồi tuần trước tại Aulnay-sous-Bois.Một cảnh sát bị cáo buộc hiếp dâm và ba cảnh sát khác bị cáo buộc hành hung tập thể.Sau khi xảy ra vụ việc, cả bốn cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.Ban đầu cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, sau đó, một số đối tượng quá khích đã xô xát với cảnh sát và tình hình trở nên hỗn loạn.Nhiều ôtô đã bị đốt cháy, các cửa hàng và nhiều tài sản tư nhân bị đập phá.Cảnh sát đã cáo buộc hàng trăm đối tượng quá khích có các hành động bạo lực và phá hoại.Aulnay-sous-Bois là một trong những khu vực tập trung các vụ bạo động, biểu tình vào năm 2005 sau khi 2 thiếu niên bị điện giật chết khi trốn tránh cảnh sát trong trạm biến thế.Vụ việc khi đó đã dẫn tới làn sóng biểu tình quy mô lớn chống lại cảnh sát, người biểu tình đã phóng hỏa đốt hơn 10.000 xe, 300 tòa nhà, và hơn 6.000 người đã bị bắt giữ./.