Nghi phạm Clement Baur (trái) và Mahiedine Merabet. (Nguồn: AFP)



Các điều tra viên Pháp ngày 19/4 công bố danh tính hai nghi phạm bị bắt giữ tại thành phố Marseille trước đó một ngày với cáo buộc đã lên kế hoạch chuẩn bị tấn công khủng bố, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống vòng một của nước Pháp sắp diễn ra.Theo nguồn tin cảnh sát Pháp, cảnh sát đã phối hợp với Cơ quan tình báo nội địa Pháp bắt giữ hai nghi phạm Clement Baur, 23 tuổi và Mahiedine Merabet, 29 tuổi, trong cuộc đột kích tại khu vực phía Nam thành phố Marseille. Cảnh sát đã tiến hành truy lùng hai nghi phạm này từ ngày 12/4 sau khi chặn một đoạn phim với cảnh một người đàn ông thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Các thông tin công bố cho biết hai nghi phạm đã thường xuyên thay đổi điện thoại và số điện thoại, cũng như sử dụng thẻ giao dịch tự động trả trước để tránh sự theo dõi của cảnh sát. Trong cuộc đột kích vào căn hộ của nghi phạm, cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ của IS, một tiểu liên Uzi, hai súng lục, chất gây nổ TATP (thường được khủng bố sử dụng trong đánh bom cảm tử) và một quả lựu đạn tự chế.Công tố viên chống khủng bố Pháp Francois Molins cho hay đối tượng Baur thường xuyên thay đổi địa chỉ và hắn từng lấy danh tính một chiến binh Hồi giáo người Chechen tới từ thành phố Verviers ở Bỉ. Trước đó, Baur đã bị bắt vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả, với tên gọi là Ismail Djabrailov hồi tháng 1/2015. Gia đình Baur cũng từng báo cảnh sát rằng y đã mất tích và muốn tới Syria. Trong thời gian bị giam giữ, Baur đã gặp Merabet, bị bắt vì buôn bán ma túy và trộm cắp.Cảnh sát cũng cho biết ngày 4/4, họ đã nhận được một thư viết tay từ Merabet với nội dung: "Tôi gửi anh thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của tôi... Tôi sẽ chuyển sớm và chúng ta sẽ nói chuyện sau..." và 13 ngày sau cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Merabet.Vụ bắt giữ đang dấy lên những lo ngại về âm mưu tấn công khủng bố trước thềm bầu cử vòng 1 sắp diễn ra ngày 23/4 tới. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống, an ninh đã được tăng cường trên toàn nước Pháp. Bộ Nội vụ nước này thông báo ngoài lực lượng chống khủng bố Sentinelle, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu./.