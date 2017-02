Ông Francois Fillon (phải) và bà Penelope Fillon (trái) tại một cuộc vận động tranh cử ở Paris ngày 29/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 9/2, ứng cử viên tổng thống Pháp của đảng Cộng hòa theo đường lối trung hữu Francois Fillon đã yêu cầu các điều tra viên ngừng cuộc điều tra về bê bối tài chính liên quan đến việc ông này sử dụng công quỹ để trả lương cho các vị trí do chính vợ và con mình đảm nhiệm.Các luật sư của ông Fillon gọi cuộc điều tra kéo dài 2 tuần qua về gian lận tài chính nhằm vào vợ chồng cựu Thủ tướng Pháp và 2 người con là "trái phép," "chà đạp hoàn toàn lên những nguyên tắc dân chủ."Ông Fillon và các luật sư cũng cho biết đã đệ đơn khiếu nại về tính trung lập của các điều tra viên khi cho đăng tải những thông tin liên quan đến cuộc điều tra trên báo chí trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp diễn ra.Vụ bê bối tài chính chủ yếu xoay quanh các thông tin do báo chí Pháp phanh phui, theo đó ông Francois Fillon được cho là đã lạm dụng khoản công quỹ dành cho các nghị sỹ quốc hội để trả cho vợ mình, bà Penelope Fillon gần 1 triệu euro (1,07 triệu USD) tiền lương trước thuế cho cương vị trợ lý trong một thời gian dài - công việc mà bà này bị cáo buộc là hầu như không thực hiện trong thực tế.Ông Fillon cũng bị điều tra về việc thuê hai người con làm một số công việc cho mình trong giai đoạn 2005-2007 với mức thù lao trước thuế là 84.000 euro (91.000 USD). Hai vợ chồng ông Fillon và những người con liên quan đều đã bị triệu tập để thẩm vấn trong tiến trình điều tra vụ bê bối tài chính.Trước đó, hồi đầu tuần này, ứng cử viên tổng thống Pháp của đảng Cộng hòa cũng đã tổ chức họp báo thừa nhận "sai sót" và xin lỗi dư luận về vụ bê bối. Tuy nhiên, ông Francois Fillon cũng khẳng định mình là nạn nhân của một "âm mưu" nhằm ngăn cánh hữu trở lại nắm quyền, và viện dẫn luật pháp hiện nay của nước Pháp không cấm các quan chức và chính trị gia thuê người thân làm trợ lý.Từ vị trí ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Điện Elyssé mới cách đây hơn 2 tuần, ông Francois Fillon hiện được dự báo là sẽ thua ngay trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 23/4 tới.Một cuộc thăm dò dư luận do hãng Elabe thực hiện trong tuần này cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Francois Fillon đã giảm 13 điểm trong vòng 1 tháng qua, xuống mức 22 điểm.Những người được cho là hưởng lợi nhiều nhất từ vụ bê bối của ứng cử viên đảng Cộng hòa gồm lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen và ứng cử viên độc lập theo đường lối trung dung Emmanuel Macron - hai gương mặt được dự báo là sẽ đối đầu trực tiếp trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 7/5.Báo Le Monde (Thế giới) ngày 9/2 dẫn lời ông Francois Fillon cho rằng "sẽ là sai lầm" nếu kết luận một chính trị gia 39 tuổi chưa từng đảm nhiệm vị trí dân bầu nào như ông Macron có thể dễ dàng vượt qua bà Le Pen trong vòng 2 của cuộc bầu cử, đồng thời cảnh báo những cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa sẽ quay sang bỏ phiếu cho lãnh đạo phe cực hữu nếu ông Francois Fillon không vượt qua vòng 1.Mặc dù các kết quả thăm dò dư luận hiện tại đều nghiêng về khả năng giành chiến thắng của ông Macron, giới phân tích cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này là vô cùng khó dự báo và mọi kịch bản đều có thể xảy ra, sau những sự kiện như Brexit tại châu Âu và việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống tại Mỹ./.