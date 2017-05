Ảnh minh họa. (Nguồn: nst.com.my)

Các nhà chức trách Pháp đã tìm thấy lời thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như một số lá cờ của tổ chức này trong chiếc xe của một nghi phạm cực đoan bị bắt sáng sớm ngày 5/5 ở gần một căn cứ không quân ở ngoại ô Paris.Theo nhà chức trách Pháp, lời thề trung thành với IS được phát hiện trong chiếc máy tính xách tay trên xe của nghi phạm, đỗ gần căn cứ không quân Evreux, phía Bắc Paris.Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện một khẩu súng ngắn và hai khẩu súng lục được giấu ở những bụi cây gần chiếc xe, vốn thuộc về một cựu binh sỹ.Nghi phạm sinh năm 1983, đã chuyển sang theo đạo hồi và chịu sự theo dõi của lực lượng chống khủng bố từ năm 2014 vì lý do cực đoan.Hiện tại, các nhà điều tra chưa rõ vì sao nghi phạm này lại xuất hiện ở khu vực gần căn cứ không quân./.