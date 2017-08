Khách du lịch tại khu vực tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp ngày 26/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) có trụ sở tại Madrid, bất chấp những lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố, Pháp vẫn giữ được vị trí là điểm đến du lịch được ưa thích nhất thế giới năm 2016.Xếp thứ hai trong danh sách của UNWTO là Mỹ và tiếp đó là Tây Ban Nha.Số liệu do UNWTO công bố ngày 2/8 cho thấy, trong năm ngoái Pháp đón gần 83 triệu lượt khách, tiếp tục đứng đầu danh sách các điểm đến du lịch được ưa thích, mặc dù con số này thấp hơn 2% so với năm 2015.Các vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong thời gian qua đã làm dấy lên quan ngại rằng ngành du lịch của Pháp, quốc gia vốn nổi tiếng với nền ẩm thực tinh tế và các loại rượu hảo hạng, sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, số liệu trên cho thấy sự e ngại đã không ngăn cản du khách đến với nước Pháp.Trong khi đó, số du khách đến Mỹ cũng giảm 3% xuống còn gần 76 triệu lượt khách, qua đó bị thu hẹp khoảng cách với Tây Ban Nha đạt hơn 75 triệu lượt khách, tăng 10%. Ngành du lịch Tây Ban Nha có bước nhảy vọt một phần là do du khách quan ngại tình hình bất ổn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Bắc Phi.Xếp thứ tư và thứ năm trong danh sách trên là Trung Quốc và Italy.Bảng xếp hạng của UNWTO dựa trên số du khách nghỉ lại nước sở tại ít nhất một đêm. Tuy nhiên, nếu tính theo doanh thu từ du khách, Mỹ đứng đầu bảng với 206 tỷ USD. Tây Ban Nha đứng thứ hai với khoảng 60 tỷ USD, tiếp đó là Thái Lan và Trung Quốc.Đáng chú ý, Anh đã bị tụt từ vị trí thứ ba xuống thứ bảy với 34 tỷ USD, một phần là do đồng bảng bị mất giá so với USD sau khi Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU)./.