Khách du lịch tại khu vực tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp ngày 5/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền thành phố Paris, Pháp cho biết tháp Eiffel sẽ sớm được bảo vệ bằng bức tường kính chống đạn cao 2,5m.Đây là một phần trong kế hoạch ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố nhằm vào biểu tượng của nước Pháp.Trong một tuyên bố ngày 9/2, chính quyền thành phố cho biết chi phí xây dựng bức tường kính là khoảng 20 triệu euro (21,4 triệu USD) và việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa Thu này.Bức tường kính cũng sẽ thay thế hàng rào bảo vệ bị coi là "thiếu trang nhã" bằng kim loại dài 324m xung quanh khu vực phía Đông-Tây chân tháp được dựng lên kể từ mùa Euro 2016.Phát biểu trước báo giới, Phó thị trưởng thành phố Paris Jean-Francois Martins cho biết nguy cơ tấn công khủng bố tại Paris vẫn "rất cao," nhất là những khu vực dễ bị tấn công như tháp Eiffel, do đó cần phải có giải pháp an ninh đặc biệt.Bức tường kính có khả năng ngăn chặn những cá nhân xâm nhập hoặc những phương tiện lao thẳng vào khu vực chân tháp Eiffel, nơi thu hút hơn 6 triệu khách du lịch tới tham quan mỗi năm.Theo ông Martin, việc thay thế hàng rào bảo vệ cũ cũng sẽ tạo ra một cảnh quan mới cho tháp Eiffel, ngoài ra du khách vẫn có thể tới chân tháp sau khi đã được kiểm tra an ninh.Chính quyền Pháp đã tiến hành tăng cường an ninh xung quanh các địa điểm du lịch, địa điểm giao thông công cộng và các nơi thờ tự sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố thánh chiến đã cướp đi sinh mạng của 238 người kể từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2016.Mới đây, vụ tấn công hôm 3/2 nhằm vào Viện bảo tàng Louvre đã làm dấy lên lo ngại nước Pháp vẫn tiếp tục là một mục tiêu khủng bố của các đối tượng thánh chiến.Mối lo ngại này cũng chính là một trong những vấn đề lớn được đặt ra trong suốt tiến trình tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra năm nay./.