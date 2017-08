Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày hình thành và phát triển ASEAN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

VietnamPlus trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN 8/8.Thưa Quý vị và các bạn,Các công dân của cộng đồng ASEAN thân mến,Ngày 8/8, 630 triệu người dân Đông Nam Á chúng ta sẽ chính thức chào đón thời khắc “vàng” kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN. Từ 5 nước ban đầu, ASEAN đã lớn mạnh, trở thành Cộng đồng gồm 10 quốc gia làm chủ vận mệnh của mình và ngày càng trưởng thành hơn về chính trị, vững vàng hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn về thể chế, gắn kết hơn trong quan hệ.Chúng ta cùng tự hào về ngôi nhà chung ASEAN - mô hình liên kết khu vực rất thành công.Trải qua thăng trầm lịch sử, vượt kỳ vọng ban đầu, ASEAN không chỉ biến Đông Nam Á từ đối đầu sang đối thoại, từ nghi kỵ sang hợp tác, từ chia rẽ sang đoàn kết mà đỉnh cao là hình thành Cộng đồng ASEAN.Ngày nay, Đông Nam Á hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển là điểm sáng trên bản đồ thế giới đầy những bất ổn. Cộng đồng ASEAN đứng thứ 6 thế giới với GDP đạt gần 3 nghìn tỷ USD 1 năm.Đồng thời, ASEAN cũng là tổng hòa các nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, thắm tình đoàn kết các dân tộc chung sống trong hòa bình,an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng sống của người dân được nâng cao.Trong quan hệ với bên ngoài, kể cả với các cường quốc thế giới, ASEAN luôn chủ động đối thoại, hợp tác, là lực lượng dẫn dắt các cơ chế diễn đàn khu vực. ASEAN luôn đi đầu, trao đổi một cách xây dựng với tất các đối tác mọi vấn đề, từ biến đổi khí hậu, chống khủng bố, đến hòa bình ổn định trên Biển Đông, từ đó nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN và từng thành viên.Tham gia ASEAN từ năm 1995, Việt Nam tự hào đã sát cánh cùng các quốc gia thành viên đóng góp cho ngôi nhà chung ASEAN ngày nay. Trải qua hơn hai thập kỷ, dấu ấn Việt Nam đã ghi đậm cùng các bước trưởng thành, lớn mạnh của ASEAN.Thưa Quý vị và các bạn,Thế kỷ 21 đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn cho ASEAN trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới “một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.”ASEAN đang thực hiện những đổi mới, điều chỉnh, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và cao hơn cả là tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết được vun đắp trong nửa thế kỷ qua.Việt Nam cam kết sẽ cùng các nước: quyết tâm xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, tự cường; thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối, phát triển hạ tầng, thu hẹp khoảng cách phát triển; hợp tác thiết thực phục vụ người dân, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, khơi gợi lòng tự hào về Cộng đồng; xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, nhất là luật pháp và những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế; nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác, giữ vai trò chủ đạo ở khu vực, có lập trường chung về các vấn đề quốc tế và khu vực.Thưa Quý vị và các bạn,Nhân dịp Lễ kỷ niệm vàng ASEAN, xin chúc tất cả chúng ta, các nước thành viên và các công dân ​Cộng đồng ASEAN tiến bước mạnh mẽ trên con đường xây dựng cộng đồng đoàn kết, ngày càng phát triển vì hòa bình và thịnh vượng.​Xin chào ASEAN!