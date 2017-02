Số nội tạng bốc mùi hôi thối bị thu giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 8/2, Đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ 2 xe ôtô tải vận chuyển gần 400kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối. Lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.Tại Km 507 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá), Tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-741.81 do Đỗ Văn Tự, sinh năm 1961, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 268kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại km 509 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành), lực lượng cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh cũng phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-223.55 do Lê Xuân Vũ, sinh năm 1990, thường trú tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vận chuyển 110kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 xe ôtô nói trên cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật./.