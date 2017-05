Khu vực phát hiện ba ngôi mộ tập thể. (Nguồn: Google Maps)

Giới chức Iraq ngày 11/5 cho biết 3 ngôi mộ tập thể vừa được phát hiện ở khu vực Saqlawiyah thuộc Ramadi - thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.Hãng AFP dẫn lời một trung tá cảnh sát giấu tên cho biết lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và kết luận các thi thể này của dân thường và lực lượng an ninh Iraq.Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một số nạn nhân đã bị bắn vào đầu, do đó, họ có thể đã bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành hình.Quan chức này tiết lộ có hàng chục thi thể trong 3 ngôi mộ trên song chưa rõ con số chính xác.Hiện lực lượng an ninh đã được triển khai đến bảo vệ hiện trường trong khi các nhóm pháp lý từ Baghdad cũng sẽ đến khu vực này trong vài ngày tới.Các tay súng cực đoan đã chiếm giữ khu vực này vào năm 2014, trong khi các lực lượng an ninh Iraq đã vài lần giành lại quyền kiểm soát vào năm 2015 và 2016.Năm 2015, trong một loạt vụ tấn công các căn cứ quân sự ở khu vực này, các tay súng IS đã bắt giữ và hành hình nhiều binh sỹ chính phủ./.