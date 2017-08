Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một doanh nghiệp có hành vi đổ trực tiếp chất thải nguy hại ra môi trường.Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, sáng cùng ngày, Đội 5 PC49 Công an Thành phố đã phát hiện một xe tải chở hơn 5 tấn chất thải chuẩn bị đổ ra một bãi phế liệu, nằm trong hẻm nhỏ tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.Công an xác định, lượng lớn chất thải này là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Đức Bổn (địa chỉ đường số 3, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).Qua kiểm tra ban đầu, các chất thải này là phế phẩm từ quá trình mài, có chứa kim loại nặng và xỉ xử lý lò đúc chứa thành phần rất nguy hại với môi trường. Đáng chú ý, nơi đổ chất thải của công ty trên nằm ngay cạnh một con rạch, nên có nhiều nguy cơ nhiễm vào nguồn nước.Theo điều tra ban đầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Đức Bổn đã đổ các chất thải nguy hại tại khu vực này từ tháng 4/2016 đến nay.Cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với công ty này nhằm xác định các loại chất thải nguy hại, cũng như tổng khối lượng chất thải đã thải ra môi trường trong thời gian qua để có hướng xử lý cụ thể./.