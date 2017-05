Cảnh sát Anh làm nhiệm vụ tại sân bay Heathrow. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, sân bay Heathrow ở thủ đô London của Anh đã phải tạm dừng hoạt động một nhà ga vì lý do an ninh.Cảnh sát cho biết một số chuyến bay khởi hành từ Ga số 3 đã bị hủy sau khi lực lượng an ninh phát hiện một món đồ khả nghi trong hành lý của một hành khách.Người đàn ông được cho là chủ nhân của túi hành lý nói trên đã tìm cách lẩn trốn khi các nhân viên an ninh kiểm tra túi hành lý bằng máy quét.Vụ việc gây náo loạn các hành khách có mặt tại sân bay. Các chuyến bay đã được nối lại sau khi cảnh báo được dỡ bỏ.Nhà ga số 3 phụ trách các chuyến bay quốc tế tới Mỹ, Canada, Australia, Trung Đông và các thành phố Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc).Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát London thông báo giới chức chống khủng bố nước này đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi sau khi đối tượng này tới sân bay Heathrow trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng này bị tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố./.