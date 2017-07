Tang vật một vụ chở gỗ lậu bị phát hiện. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Trưa 28/7, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp, tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, phát hiện gần 1,4m3 gỗ không rõ nguồn gốc.Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra tại ấp Mười Mẫu, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện đối tượng điều khiển xe ôtô loại 4 chỗ hiệu Camry màu xanh mang biển kiểm soát 2A-3754 có biểu hiện nghi vấn.Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy.Lực lượng tuần tra tiến hành truy đuổi đến khu vực ấp 4, xã Thanh Hòa, thì đối tượng nhanh chóng bỏ trốn và để lại xe ôtô.Tại hiện trường, kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện xe chở gỗ không rõ nguồn gốc. Phương tiện và tang vật đã được đưa về Công an huyện Bù Đốp xử lý.Theo kết quả kiểm kê, trên xe chở 37 phách gỗ đỏ thuộc nhóm 2A với khối lượng gần 1,4m3. Xe đã được đối tượng tháo hết băng ghế để tạo khoảng trống chuyên chở gỗ.Vụ việc đang được Công an huyện Bù Đốp điều tra, xử lý.Thời gian qua, tình hình vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Bù Đốp diễn biến phức tạp, đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng huyện Bù Đốp đã xử lý 29 vụ, 15 đối tượng về hành vi "mua bán, vận chuyển và cất giữ lâm sản trái pháp luật," tạm giữ hơn 52m3 gỗ các loại, 770 nọc tiêu gỗ các loại cùng nhiều phương tiện ôtô, xe môtô 3 bánh, 2 bánh chở gỗ lậu./.