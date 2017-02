Phát hiện ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ôtô ở Chợ Giời

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khám phá, làm rõ hai ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ôtô tại khu vực Chợ Hòa Bình (Chợ Giời), Hà Nội, thu giữ hàng hàng nghìn loại phụ tùng ôtô, trong đó có nhiều loại phụ tùng của các xe ôtô đắt tiền.



Theo thông tin ban đầu, Trần Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Tiến Huy, sinh năm 1980, trú tại tổ 17, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai là hai đối tượng nghiện ma túy và có tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Từ giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến khi bị bắt vào ngày 6/2, hai đối tượng này thường chở nhau đi lòng vòng các khu vực đường vành đai, quanh khu vực các nghĩa trang, lợi dụng người dân đi tảo mộ, để xe ôtô sơ hở, bọn chúng sẽ trộm cắp phụ tùng rồi mang bán cho Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1966, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Đêm cùng ngày, cơ quan công an đã tổ chức khám xét kho hàng chứa phụ tùng ôtô của Nguyễn Đình Tuấn tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng.



Cùng thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tổ chức khám xét hai kho chứa phụ tùng ôtô cũ của một ổ nhóm khác do Đào Ngọc Lan (sinh năm 1985, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) ở ngõ 31 và ngõ 43 phố Đồng Nhân cầm đầu.



Tại đây, có hàng nghìn loại phụ tùng ôtô như gương, nẹp, ốp lazăng, cần gạt nước… trị giá hàng tỷ đồng, trong đó, nhiều loại phụ tùng là của các “siêu xe” đắt tiền.



Theo cơ quan công an, Đào Ngọc Lan buôn bán mặt hàng phụ tùng ôtô từ khoảng năm 2010 nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Đào Ngọc Lan thường buôn bán các loại phụ tùng ôtô - tang vật của các vụ trộm cắp.



Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ phụ tùng ôtô tại hai kho hàng của Đào Ngọc Lan cũng như kho hàng của Nguyễn Đình Tuấn.



Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.