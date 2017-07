Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Một ngôi sao nằm cách Trái Đất 11 năm ánh sáng phát ra các tín hiệu vô tuyến "kỳ lạ" khiến các chuyên gia thiên văn bối rối.Những tín hiệu bí ẩn dường như đến từ Ross 128, một ngôi sao lùn đỏ được khám phá ít khả năng có bất kỳ hành tinh nào xung quanh nó.Các nhà nghiên cứu cho biết các tín hiệu bất thường đã được tìm thấy trong vụ nổ "gần như định kỳ," và việc điều tra thêm là cần thiết để tìm ra nguồn của các tín hiệu.Các tín hiệu radio trên được phát hiện từ Đài quan sát Arecibo, một kính thiên văn vô tuyến khổng lồ nằm ở Puerto Rico.Giáo sư Abel Méndez, một nhà thực vật học vũ trụ học tại Đại học Puerto Rico, nói rằng không có khả năng tín hiệu được gửi bởi người ngoài hành tinh, nhưng nói thêm rằng khả năng này vẫn chưa thể loại trừ được.Giáo sư Méndez nói với trang tin Business Insider: "Các nhóm SETI [Tìm kiếm thông tin ngoài Trái Đất] nhận thức được các dấu hiệu này."Giáo sư Méndez cho hay các tín hiệu này cũng có thể là từ các vệ tinh quỹ đạo."Vùng nhìn của Arecibo đủ rộng, do đó có khả năng các tín hiệu không phải do ngôi sao mà là một vật thể khác nằm trong tầm nhìn," Méndez cho biết thêm, "một số vệ tinh truyền thông truyền ở tần số chúng tôi quan sát.'Nhưng trong một blog cá nhân đăng báo cáo kết quả của mình, giáo sư Méndez nói rằng "chúng tôi chưa bao giờ thấy các vệ tinh phát ra những vụ nổ như thế" và lưu ý rằng các tín hiệu "rất đặc biệt."Giáo sư Méndez đã theo dõi các tín hiệu trong khoảng thời gian 10 phút lúc 8 giờ 53 chiều ET (7giờ 53 phút sáng - giờ Việt Nam) và viết rằng đây là những tín hiệu "độc nhất vô nhị của Ross 128."Ông nói thêm: "Các quan sát của các ngôi sao khác ngay trước và sau khi nhận được tín hiệu không cho thấy bất cứ điều gì tương tự."Các tín hiệu này cũng có thể là kết quả của một vụ nổ sao, một sự bùng phát năng lượng từ bề mặt của một ngôi sao.Những vụ nổ như vậy có thể phát ra các sóng chấn động di chuyển ở tốc độ ánh sáng và các tín hiệu radio mạnh, có khả năng phá vỡ vệ tinh và các hoạt động thông tin liên lạc trên Trái Đất.Các nhà nghiên cứu hiện đang có kế hoạch để quan sát Ross 128 và môi trường xung quanh hành tinh này nhiều lần nữa, bắt đầu từ ngày 16/7./.