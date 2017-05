Một vụ phát hiện thuốc tân dược không rõ nguồn gốc. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 9/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an đã phát hiện một vụ buôn lậu thuốc tân dược từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ hơn 750kg gồm nhiều loại thuốc đặc trị ung thư, tiểu đường...Vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, hàng chục trinh sát Phòng 6 Cục C74 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ ập vào kho hàng tại địa chỉ 488 đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.Lúc đó, một chiếc xe tải mới vừa vào kho. Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên chiếc xe tải do tài xế Cao Hiện Hữu điều khiển có chở 41 thùng thuốc tân dược, tổng cộng hơn 750kg thuốc.Thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 Cục C74 cho biết lô hàng này từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu về sân bay Tân Sơn Nhất rồi quá cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.Sau đó, các đối tượng chuyển hàng sang xe khác rồi lại vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh theo đường mòn thuộc huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh). Ước tính tổng giá trị của lô hàng này lên đến hơn 5 tỷ đồng.Lực lượng công an đang mở rộng điều tra vụ việc./.