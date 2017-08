Hành lý được nhân viên bốc dỡ từ máy bay xuống xe để vận chuyển vào đảo hành lý trả cho khách. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng 3, Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư-Tổng cục An ninh (A84), Bộ Công an phát hiện vụ vận chuyển cao động vật quý hiếm từ nước ngoài vào nội địa, tạm giữ gần 3kg hàng hóa nghi cao động vật quý hiếm.Theo thông tin ban đầu, vụ việc được lực lượng hải quan thuộc Đội thủ tục hành lý nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện vào khoảng 18 giờ 30 ngày 3/8.Vào thời điểm trên, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách Nguyễn Trọng T. (sinh ngày 10/5/1979, nơi sinh: Bắc Giang), đi trên chuyến bay HX528 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Nội Bài, lực lượng hải quan phát hiện có dấu hiệu nghi vấn.Đơn vị đã phối hợp với Phòng 3, Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư-Tổng cục An ninh (A84) kiểm tra hành lý của hành khách Nguyễn Trọng T.Trong quá trình kiểm tra, hai lực lượng này phát hiện bên trong có gần 3kg cao động vật, nghi là cao động vật quý hiếm thuộc Phụ lục 2-Danh mục Cites.Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết toàn bộ số tang vật đã được cơ quan Hải quan niêm phong, tạm giữ để làm thủ tục giám định.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ.Theo Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường, hiện nay tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới bằng đường hàng không, trong đó có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã đang ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.Nhằm đấu tranh với hành vi này, năm 2017, đơn vị đã thành lập chuyên án đấu tranh đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép sừng tê giác và ngà voi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 12 vụ vận chuyển trái phép trái phép ngà voi, 3 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác.Trong công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội cũng đã phát hiện và xử lý 507 vụ vi phạm hành chính về hải quan; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó đã khởi tố 1 vụ án hình sự./.