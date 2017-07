Các nhà khoa học tại hai trường đại học ở thành phố Atlanta, bang Georgia, miền Đông Nam nước Mỹ, vừa phát minh ra một thiết bị giúp việc lên xuống cầu thang bộ dễ dàng hơn.Thông tin này được đăng tải trên tạp chí Public Library of Science Plos One mới đây. Theo đó, các nhà khoa học đã phát minh ra một thiết bị chịu tải bằng lò xo, gắn vào các bậc thang giúp tái tạo sức lực cho người sử dụng cầu thang bộ.Với việc sử dụng thiết bị này, người dùng sẽ tiết kiệm được 26% sức lực tiêu hao do lực va chạm và lực phanh của mắt cá chân, mỗi khi bước xuống cầu thang và giải phóng 37% sức lực của đầu gối khi bước lên cầu thang.Việc giải phóng sức lực được thực hiện thông qua các bậc lò xo và các cảm biến áp suất, gắn trên thiết bị. Khi một người bước xuống một bậc cầu thang, bậc này sẽ được hạ xuống từ từ, cho tới khi bằng với bậc thang thấp hơn, giúp tiết kiệm năng lượng tiêu hao cho người sử dụng.Chu trình này sẽ được giữ nguyên cho tới khi có một ai đó bước lên thang. Người sử dụng thang dẫm một chân lên thiết bị cảm ứng cài sẵn trên các bậc thang phía trên, móc khóa cài của bậc thang phía dưới được giải phóng, tạo ra lực đẩy, tác động lên bước chân còn lại của người sử dụng, giúp người sử dụng nhấc chân lên dễ dàng hơn.Theo các nhà nghiên cứu khoa học, thiết bị này có thể được tháo ra, lắp vào dễ dàng trên các loại cầu thang bộ khác nhau, với giá thành tương đối thấp.Đối với các tòa nhà không có thang máy hay thang cuốn, đặc biệt là tại các căn hộ nhiều tầng, nó sẽ là giải pháp hữu ích cho một số trường hợp cần đến sự hỗ trợ di chuyển trong thời quãng thời gian nhất định, ví dụ như những người bệnh đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật hay các sản phụ đang trong quá trình thai nghén./.