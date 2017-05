Bị cáo Li Zhang Yun đứng trước vành móng ngựa chờ tuyên án. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam đối với Li Zhang Yun, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, làm 3 người ​thiệt mạng.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 17/12/2016, Li Zhang Yun điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 70A-098.33 đi trên Quốc lộ 22A hướng huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.Khi đến địa phận ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Li Zhang Yun điều khiển xe ôtô chuyển hướng rẽ sang làn đường bên trái để về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên gia công Trung Lương (địa chỉ ấp Suối Sâu, xã An Tịnh).Bất ngờ xe ôtô do Li Zhang Yun điều khiển đã va chạm mạnh với xe môtô biển kiểm soát 81X1-050.88 do anh Võ Hoàng Kha, 21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, điều khiển, chở theo sau Lê Tấn Nguyên, 30 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng và Lê Văn Phong, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, đi theo hướng ngược lại.Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe môtô tử vong sau khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho thấy, trong máu Li Zhang Yun không có nồng độ cồn.Còn trong máu của Kha có nồng độ cồn 106mg/100ml máu, Nguyên có nồng độ cồn 134mg/100ml máu, Phong có nồng độ cồn 100mg/100ml máu.Tuy nhiên, Li Zhang Yun điều khiển xe ôtô chuyển hướng sang phần đường bên trái hướng đi không đảm bảo an toàn nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.Sau vụ tai nạn, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên gia công Trung Lương, nơi Li Zhang Yun làm việc, đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 300 triệu đồng.Đại diện hợp pháp của các bị hại đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Li Zhang Yun./.