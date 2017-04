Khối u sau khi được lấy ra khỏi người bệnh nhân. (Ảnh: Bác sỹ cung cấp)

Các bác sỹ tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng nặng hơn 6kg cho một nữ bệnh nhân.Ngày 18/4, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân T.T.Y. thường trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường.Qua thăm khám các bác sỹ phát hiện có khối u nang buồng trứng lớn trong ổ bụng và tư vấn cho người nhà cần cho bệnh nhân nhập viện để điều trị.Bệnh nhân nhanh chóng được làm các thủ tục cần thiết để nhập viện.Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị u xơ tử cung to, khối u với kích thước 35x25x35 cm chiếm toàn bộ ổ bụng.Qua hội chẩn, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân.Sau hơn một giờ phẫu thuật, kíp phẫu thuật gồm bác sỹ chuyên khoa I Bùi Minh Cường, bác sỹ Phạm Thị Ngần, bác sỹ Nguyễn Văn Khanh cùng các kỹ thuật viên Khoa Gây mê đã tiến hành đã phẫu thuật thành công cắt khối u khổng lồ cho bệnh nhân an toàn.Bệnh nhân T.T.Y cho biết, chị phát hiện đau tức vùng hạ vị đã bốn tháng nay, tuy nhiên do chủ quan nên chị chưa đi khám mà để đến khi khối u tăng dần về kích thước chèn ép ổ bụng.Đến ngày 18/4, bệnh nhân đi khám thì mới phát hiện ra khối u.Hiện tại, bệnh nhân đang nằm hậu phẫu, sức khỏe ổn định, đã nói chuyện được./.