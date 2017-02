Biểu tình phản đối Chính phủ tại thủ đô Bucharest ngày 5/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 6/2, Đảng Tự do Quốc gia đối lập chính của Romania đã yêu cầu Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp và Chủ tịch Hạ viện nước này phải từ chức sau khi chính phủ thông qua một sắc lệnh gây tranh cãi về hợp pháp hóa lạm dụng quyền lực.Động thái trên diễn ra sau khi hôm 31/1 nội các của Thủ tướng Sorin Grindeanu thông qua một sắc lệnh khẩn về việc sửa đổi Bộ luật hình sự, theo đó đã định nghĩa lại và phần nào hợp pháp hóa việc lạm dụng quyền lực.Giới chức Romania đã buộc phải hủy bỏ sắc lệnh trên hôm 5/1 sau khi nổ ra các cuộc biểu tình phản đối quy mô lớn. Phe đối lập và người biểu tình chỉ trích các sửa đổi này sẽ ngăn việc trừng phạt những chính trị gia phạm tội.Theo Chủ tịch lâm thời Raluca Turcan của Đảng Tự do Quốc gia – đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội Romania, Thủ tướng Sorin Grindeanu đã hủy bỏ sắc lệnh trên song không đề cập tới việc nhận trách nhiệm về sai lầm này và ê kíp của ông phải từ chức.Dự kiến ngày 8/2, Quốc hội Romania sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với liên minh cầm quyền, song khả năng khó được thông qua do các đảng cầm quyền đang nắm đa số trong cơ quan lập pháp./.