Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 1/8 đã tăng cường công kích việc Tổng thống Moon Jae-in theo đuổi chính sách đối thoại và hòa hợp với Triều Tiên, sau khi vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng đã đưa vấn đề an ninh trở thành trọng tâm của cuộc tranh luận chính trị tại đây.Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính đã kêu gọi xem xét lại toàn bộ chính sách của ông Moon đối với Triều Tiên, cho rằng vụ phóng đã làm thay đổi tình hình an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việc ông Moon đi nghỉ Hè trong tình hình hiện nay và không điện đàm ngay với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là những cái cớ để đảng này tăng cường công kích ông Moon.Nhà lãnh đạo lâm thời Park Joo-sun của đảng Nhân dân cũng bày tỏ quan ngại rằng đề nghị của chính phủ về đối thoại liên Triều có thể đi ngược lại xu hướng trừng phạt Triều Tiên của cộng đồng quốc tế. Lợi dụng mối quan ngại của công chúng về tình hình an ninh, đảng Hàn Quốc Tự do đã nhắc lại lời kêu gọi triển khai đầy đủ hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.Về phần mình, đảng Dân chủ cầm quyền đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Moon bằng tuyên bố chính phủ sẽ vẫn duy trì cách tiếp cận vừa đối thoại vừa gây áp lực trong khi sẽ đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Triều Tiên./.