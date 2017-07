Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

Theo tờ Straitstimes.com, ngày 21/7, Viện phân tích chính sách xung đột (IPAC) có trụ sở ở Indonesia công bố báo cáo cho biết mạng lưới phiến quân tại thành phố Marawi của Philippines có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang chuẩn bị cho các vụ tấn công tại Singapore và châu Á.Mạng lưới trên do tay súng trẻ người Indonesia Bahrumsyah ở Syria và cựu giảng viên đại học ở Malaysia Mahmud Ahmad điều hành, đã tuyển mộ các tay súng và thực hiện âm mưu tàn bạo của IS nhằm chiếm thành phố Marawi. Báo cáo nêu rõ: "Việc các chiến dịch ở Marawi nhận tài trợ trực tiếp từ IS cho thấy một chuỗi sự chỉ đạo và điều hành từ Syria tới Philippines, Indonesia và cả bên ngoài các nước này."Một đoạn văn bản được đăng tải trên công cụ truyền thông xã hội Telegram đã kêu gọi phiến quân tấn công các mục tiêu ở Singapore, Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.Mệnh lệnh này do tên Bahrumsyah - chỉ huy đơn vị chiến đấu của IS ở Syria - đưa ra. Trong đơn vị này, hầu hết các tay súng là đến từ Đông Nam Á.Ngoài ra, IPAC còn cho biết, tên Bahrumsyah và tên Mahmud đã sắp xếp tài trợ và tuyển mộ các tay súng cho Marawi. Từ tháng 1-3/2017, tên Mahmud đã nhận ít nhất 55.000 USD dường như được tên Bahrumsyah gửi từ Trung Đông tới Indonesia và sau đó được chuyển phát tới Philippines qua dịch vụ tài chính Western Union.Theo IPAC, cuộc khủng hoảng ở Marawi sẽ dẫn tới "sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các phần tử cực đoan ở Đông Nam Á, và việc thành lập ban lãnh đạo mới của các nhóm ủng hộ IS ở Indonesia và Malaysia gồm những tay súng trở về từ Marawi"./.