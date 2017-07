Binh sỹ quân đội Chính phủ Philippines tuần tra tại Marawi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Philippines ngày 28/7 cho biết đã bắt giữ 59 phiến quân định đột nhập vào vùng chiến sự để tăng cường cho các tay súng Hồi giáo đang cố thủ tại thành phố Marawi, miền Nam nước này trong suốt hai tháng qua.Người phát ngôn quân đội khu vực, Đại úy Jo-Ann Petinglay nêu rõ có 32 nghi phạm bị bắt giữ tại một chốt kiểm soát của quân đội ở thị trấn Ipil, trong khi 27 tên còn lại bị bắt tại một ngôi nhà ở thành phố Zamboanga vào ngày 25/7 vừa qua. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng thu giữ tổng cộng 59 bộ đồng phục cảnh sát và quân đội.Nhóm trên bị tình nghi lên kế hoạch đột nhập vào Marawi để trợ giúp lực lượng phiến quân đang giao tranh với quân chính phủ từ ngày 23/5 vừa qua. Trong quá trình giao tranh, các tay súng đã bắt giữ nhiều con tin, phóng hỏa các tòa nhà và mang theo cờ đen của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong khi đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân đội vùng Tây Mindanao, Trung tướng Carlito Galvez xác nhận việc quân đội đã kịp thời ngăn số tay súng trên tăng cường viện binh cho phiến quân tại Marawi. Lực lượng an ninh đã nhận được nguồn tin tình báo về số tay súng trên từ chính quyền và người dân địa phương.Mặc dù chính phủ ban đầu khẳng định chỉ có vài trăm phiến quân tại Marawi, song các tay súng vẫn cầm cự trước lực lượng vũ trang trong suốt nhiều tuần qua, bất chấp các cuộc không kích và pháo kích dữ dội. Khả năng chống cự, cũng như việc tăng cường nhân lực, vũ khí, đạn dược dù bị bao vây của phiến quân khiến quân đội Philippines hết sức ngạc nhiên.Theo đại úy Petinglay, những kẻ bị bắt giữ đều là người Philippines song thông tin này vẫn cần được kiểm chứng. Ông cũng xác nhận hiện chỉ còn lại 60 tay súng đang cố thủ trong khu vực có diện tích chưa đầy 1km2 của thành phố Marawi.Mindanao, gồm 20 triệu dân, chiếm gần 1/3 lãnh thổ Philippines. Tại khu vực này, các cuộc xung đột đã diễn ra nhiều thập kỷ qua.Hồi tháng Năm vừa qua, các tay súng cam kết trung thành với IS đã chiếm thành phố Marawi, thành phố lớn của người Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Các lực lượng an ninh Philippines đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này. Các cuộc giao tranh cho đến nay đã làm hơn 600 người thiệt mạng.Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao cho đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam nước này./.