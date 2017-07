Vào năm 2015, Philippines đã đồng ý đăng cai SEA Games 2019. (Nguồn: gmanews.tv)

Chính phủ Philippines ngày 21/7 thông báo quyết định không đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2019 với lý do để tập trung nguồn lực vào việc tái thiết thành phố Marawi đang bị tàn phá trong các cuộc giao tranh kéo dài 2 tháng nay với các tay súng Hồi giáo.Các quan chức thể thao Philippines đã chính thức đưa ra quyết định từ bỏ kế hoạch đăng cai SEA Games sau nhiều cuộc họp với Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines William Ramirez.Trong một tuyên bố, ông Ramirez giải thích: "Các nguồn lực cần được tập trung để tái thiết Marawi thay vì chi cho việc đăng cai SEA Games 2019."Trước đó, vào năm 2015, Philippines đã đồng ý đăng cai SEA Games 2019 sau khi 2 quốc gia khác từ chối.Hai tháng nay, các tay súng Hồi giáo trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chiếm nhiều nơi trong thành phố Marawi và giao tranh với quân đội. Hơn 550 người đã thiệt mạng trong khi các cuộc không kích và nã pháo đã làm thành phố có 200.000 dân này trong tình trạng đổ nát.Tổng thống Duterte đã áp đặt thiết quân luật tại toàn tỉnh miền Nam Mindanao nhằm đẩy lùi mối đe dọa bạo lực này.Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 21/7 cho biết Thái Lan đã thông báo rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) năm 2023, tương tự như Indonesia. Như vậy, Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 ứng cử viên còn lại cho cuộc đua này.Hiện chưa rõ lý do khiến Thái Lan đưa ra quyết định trên.Đầu tháng này, AFC đã tổ chức một hội thảo về quá trình chạy đua đăng cai, mời các quan chức từ Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc đến Kuala Lumpur để thảo luận vấn đề này.Dự kiến, AFC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào năm 2018.Hàn Quốc chưa đăng cai giải nào của AFC từ năm 1960 và được cho là đối thủ chính của Trung Quốc.Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ đăng cai AFC Asian Cup 2019, diễn ra từ ngày 5/1-1/2/2019./.