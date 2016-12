Theo AP, sau khi Trung Quốc trả lại thiết bị lặn không người lái mà nước này bắt được của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, chính quyền Manila sẽ thông báo với Washington và Bắc Kinh về việc phản đối sự hiện diện trái phép của 2 nước này ở vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Philippines.Bộ trưởng Lorenzana cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc phải xin phép Manila khi tiến hành những hoạt động bên trong EEZ của Philippines.Bộ trưởng khẳng định, thông báo này sẽ được gửi đi vì "chúng tôi phải biết được những gì họ đang tiến hành trong khu vực của mình."Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của Manila nhằm thoát khỏi ô an ninh của Washington và hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh - một bên tuyên bố chủ quyền tranh chấp với Philippines trên Biển Đông.Theo phía Mỹ, tuần trước, tàu khảo sát đại dương USNS Bowditch đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Vịnh Subic thì một tàu Trung Quốc tiến tới bắt một trong những thiết bị lặn của do tàu USNS Bowditch điều khiển.Lầu Năm Góc cho biết việc bắt giữ này là trái phép. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc Mỹ "cử máy bay và tàu tới tiến hành do thám gần và khảo sát quân sự ở vùng biển trước mặt Trung Quốc, gây đe dọa cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc"./.